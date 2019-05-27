شرطة الرياض تعلن القبض على شاب سرق سيارة في مقطع متداول

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه، وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- عن تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 02:32 PM

شرطة الرياض تعلن القبض على شاب سرق سيارة في مقطع متداول

عبدالله البرقاوي

الرياض

31 23,580

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه، وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- عن تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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