القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.