الضمان الصحي التعاوني يدشن البوابة الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية

قال: لتمكين القطاع من تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمؤمن لهم

دشنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم أولى خطوات الإنجاز والنجاح لرحلة البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية "نفيس"، بحضور شركاء النجاح من مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وذلك في مقر الأمانة بالرياض.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الأمانة بعد نجاح إتمام عدة تعاملات إلكترونية بين خمسة من أكبر الشركات في القطاعين التأميني والصحي عبر المنصة الوطنية الرقمية "نفيس"، في خطوة تهدف إلى تحقيق أحد محاور إستراتيجية مجلس الضمان الصحي التعاوني لتمكين قطاع التأمين من تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمؤمن لهم وتعزيز التحول الرقمي، كما شارك في التدشين شركة صحتي للخدمات المعلوماتية، إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى.

وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن المجلس يسعى إلى تمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن الربط الإلكتروني بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من خلال منصة "نفيس" سيسهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة ويختصر الكثير من الوقت والإجراءات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في المجلس أن البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية "نفيس" ستسهم في تحقيق قفزة كبيرة في قطاع التأمين الصحي عطفًا على دور التقنية والتحول الرقمي في تسهيل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الكثير من النجاحات، المواكبة لأهداف إستراتيجية المجلس من خلال توفير الحلول المبتكرة.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي للمجلس المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي إلى أن البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية "نفيس" وإتمام تنفيذ العديد من التعاملات الإلكترونية عن طريقها سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين الصحي بشكل عام ويسهم في إنجاز الكثير من العمليات بيسر وسهولة وفي وقت قياسي، مؤكداً أن منصة "نفيس" خطوة تواكب استراتيجية المجلس وتدعم محور التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

كما تم تكريم شركاء النجاح وتقديم الدروع والشهادات التذكارية.