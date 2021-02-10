بعد العملية الجراحية .. المسحل يطمئن على صحة قائد الأخضر سلمان الفرج

قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أمس الثلاثاء، بزيارة لقائد المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال سلمان الفرج بعد أن أجرى الاثنين الماضي عملية جراحية في مفصل القدم في العاصمة القطرية الدوحة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وتمنى المسحل خلال زيارته للفرج موفور الصحة والسلامة والعودة للمستطيل الأخضر.