نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط"

استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها

قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط.

وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها.