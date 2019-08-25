"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق

حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما

حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.