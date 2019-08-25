"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق

حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما

حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

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25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:48 AM

حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما

"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

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