"مصر للطيران" تدعو المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة لتسجيل بياناتهم

باستثناء المواطنين السعوديين والكوادر الطبية والدبلوماسيين

‏دعت شركة مصر للطيران، جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين، والفئات المستثناة للدخول إلى السعودية إلى تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً ‏على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك على الرابط التالي:

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

وأوضحت أن الفئات المستثناة تشمل: (المواطنين السعوديين - الكوادر الطبية - الدبلوماسيين).

وأشارت إلى أن التسجيل في البوابة يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة العربية السعودية.

وأضافت "تأتي الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وزارة الصحة، وشركة علم".

وتابعت "‏من المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق توكلنا، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها".