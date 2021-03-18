"لوكهيد مارتن" تبدأ بناء ثاني سفينة قتالية سعودية

وقعت عقداً بقيمة 450 مليون دولار لبدء التصميم والتخطيط

بدأت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أعمال بناء ثاني سفينة قتالية متعددة المهام للبحرية الملكية السعودية.



ووقعت "لوكهيد مارتن" في 2018 عقداً بقيمة 450 مليون دولار لبدء التصميم التفصيلي والتخطيط لبناء أربع سفن قتالية ومتعددة المهام، وسيتم بناؤها في حوض "فينكانتيري مارينيت مارين".



ونقل موقع "Naval News" الأمريكي عن المتحدث باسم شركة "لوكهيد مارتن"، أن أول قطع من السفينة تم تصميمها في 28 يناير الماضي، بينما لم يتم الكشف عن اسمها بعد.



وتتسم السفينة بمهام متعدد والمناورة العالية والقدرات التدميرية، وسرعة تصل إلى أكثر من 30 عقدة، ولديها القدرة على العمل في العمليات الساحلية والمحيطات المفتوحة، وأيضاً مواجهة التهديدات الأمنية والبحرية.



كما تشمل مستشعرات مراقبة ونظام تحديد الهوية "صديق أو عدو"، إلى جانب الكثير من المزايا التي تتمتع بها السفينة.