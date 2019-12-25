تسللت لجسم الطائرة.. رحلة الأفعى المغامرة تنتهي بـ"الإعدام"

سقطت بالمطار مع فتح عجلات الهبوط قبل التخلص منها بإنسانية

بينما كان طيار يستعد للهبوط على مدرج المطار بنيوزيلندا، رأى شيئًا غريبًا سقط على الأرض فسارع إلى إبلاغ سلطات المطار، ولم يكن ذلك الشيء سوى أفعى.

وعلى الفور، تم استدعاء فِرَق الطوارئ في المطار التي هرعت إلى المكان، وكان من بينهم فريق الأمن البيولوجي الذي عثر على الأفعى وهي على قيد الحياة.

وتسللت الأفعى دون أن يلاحظ أحد، إلى داخل طائرة، واتخذت من الهيكل السفلي ملاذًا لها، وسافرت مع الركاب على متنها.

وأقلعت الطائرة من مدينة بريزبن الأسترالية صوب مطار كوينز تاون جنوبي نيوزيلندا، لتُقتل الأفعى هناك؛ حسب ما أفادت به وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وفي نهاية المطاف أعلنت السلطات أنه تم "إعدام الأفعى بشكل إنساني".

وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن الأفعى تسللت إلى متن طائرة قادمة من أستراليا، وسقطت على أرض المطار عندما فتحت عجلات الهبوط.

وفتش ضابط شرطة الطائرة القادمة من أستراليا؛ للتأكد من عدم وجود مزيد من الثعابين المختبئة في هيكلها السفلي.