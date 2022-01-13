نجران .."إرادة التوحد" تطلق خدمة التبرع عبر رسائل (sms)

أطلقت جمعية إرادة التوحد بنجران خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية (sms) على الرقم (588089)، بإرسال رسالة فارغة للتبرع مرة واحدة، وإرسال الرقم (1) للتبرع الشهري بمبلغ (12) ريالاً.



وتستهدف الخدمة إتاحة التبرع بطرق أسهل والتيسير على فاعلي الخير لزيادة مداخيل الجمعية ودعم نشاطتها لتتمكن من تقديم خدماتها النوعية لذوي اضطراب التوحد بمنطقة نجران.