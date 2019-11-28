بالصور.. مستشفى الملك فهد بتبوك يحتفي باليوم العالمي للأطفال الخدج

برعاية "الغامدي" وبشعار "معًا نحو رعاية أكمل" وبحضور كبير من الأهالي

نظّم مستشفى الملك فهد التخصّصي بتبوك ‏برنامج (اليوم العالمي للأطفال الخدج) ‏تحت شعار "معًا نحو رعاية أكمل" ‏.

جاء ذلك برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور "غرم الله الغامدي" الذي افتتح المعرض المصاحب للبرنامج بحضور مدير مستشفى الملك فهد التخصّصي الدكتور "طارق البلوي" ومساعده الدكتور "عوض القحطاني" ورئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى الملك فهد التخصّصي الدكتور "نايف الشراري" .

واستمع الدكتور "الغامدي" إلى شرح مفصل عن الأقسام المشاركة في هذه الفعالية والتي عددها (11) ركنًا بالإضافة إلى ركن الرسم والخاص بهذه المناسبة، كما قدم عدد من المشاركين فيلمًا تعريفيًا عن الأطفال الخدجّ، تضمن بعضًا من قصص النجاح لأطفال خدج ولدوا في مستشفى الملك فهد التخصصي.

يُذكر أن يوم (17) من شهر نوفمبر ‏هو اليوم العالمي للأطفال الخدج، ‏والذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية رعايتهم والرعاية الكاملة حتى اكتمال نموهم، ولاقت هذه الفعالية إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الأهالي.