تعاون بين "تطوير المناطق الجبلية" بجازان و"جامعة المؤسس" لزراعة العود والصندل

استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان المكلف محمد قاسم واصلي، يرافقه في الزيارة رئيس وأعضاء الفريق البحثي لمشروع أشجار العود والصندل.

وتسلم مدير الجامعة تقريرًا عن مشروع زراعة أشجار العود والصندل بجبال جازان، حيث تعد الجامعة شريك نجاح في مشروع إدخال زراعة أشجار العود والصندل في جبال منطقة جازان.

وقدم "الواصلي" شكره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان، والتي تسهم في خدمة الوطن والمواطنين، وما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة من خلال تنفيذ المشروعات الزراعية المستدامة، ويدعم التنمية الريفية والزراعية، بوجود نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات والبحوث العلمية، لتحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء ومتابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبلي بجازان وتنفيذ الخدمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات.

وفي الختام شكر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير عام الهيئة والفريق البحثي على النتائج والتعاون المثمر.