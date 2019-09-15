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أكدت تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات

تونس تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات على بقيق وخريص

أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.