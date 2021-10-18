"هوساوي" للمرتبة السابعة بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر مدير عام الموارد البشرية، قرارًا بترقية عاطف محمد هوساوي، للمرتبة السابعة، بأمانة العاصمة المقدسة.

ويعد "هوساوي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.

وأعرب عاطف هوساوي عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بالأمانة على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.