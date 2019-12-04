المسند: كتلة هوائية باردة تتربع فوق البر السعودي

توقع استمرار حالة الاستقرار العام في معظم المناطق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن كتلة هوائية جافة وباردة نسبياً تتربع فوق البر السعودي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تستمر حالة الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق عدا منطقتَي #جازان و #عسير حتى نهاية الأسبوع، وكتلة هوائية جافة وباردة نسبياً تتربع فوق البر السعودي.. هذا والله أعلم.

وتابع: في مثل هذه الأيام وقت الظهر في #طريف و #القريات و #عرعر أبرد من الفجر في #جازان و #جدة، وهذا يعكس بالضرورة مدى اتساع #السعودية جغرافياً، وتنوّع تضاريسها.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.. كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.