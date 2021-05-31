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تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع

شاهد من مكة.. تحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء التجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق مكة- جدة السريع.

وقالت "الهيئة": "تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان (طريق ‎مكة- جدة السريع) تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة".