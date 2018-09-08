"البريدي": الموارد البشرية بالتعليم تشهد نقلة نوعية بالمناطق كافة

أكد أنها سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي

أبرز وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي ما يشهده قطاع الموارد البشرية بالوزارة من تطور ضخم على مستوى المفاهيم والإجراءات والسياسات، أحدث نقلة نوعية هائلة، وتوسعًا كبيرًا.

وأكد البريدي أن التطور الكبير الذي تشهده السعودية في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ يتطلب منا عملاً دؤوبًا وتطويرًا كبيرًا في سياسات وأهداف الموارد البشرية التي هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان السعودي، وتطوير مهاراته، ورفع مستوى وجودة أدائه؛ ليتمكن من النهوض بوطنه وأمته إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفت البريدي بمناسبة تعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية إلى أن الهدف من التطوير الهيكلي الجديد الذي جاء ضمن الهيكل الجديد للوزارة هو خدمة قطاع الموارد البشرية في وزارة التعليم، التي سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي في مناطق السعودية كافة.

وأضاف: لا شك في أن هذا ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي أنفقت بسخاء، وآمنت بأهمية هذا القطاع حتى أصبحت إدارة الموارد البشرية عبارة عن وكالة تختص بكل ما من شأنه تحقيق تطوير وتدريب وتأهيل ودعم بشري.

وفي ختام تصريحه رفع البريدي شكره لوزير التعليم على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية، وتمنى السداد لأداء الأمانة على الوجه المطلوب، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، ورفع جودة الأداء إلى أرقى المستويات، وتطوير أساليب العمل.