"كورونا" يصيب وزير الأوقاف الأردني

"الخلايلة" دخل العزل الطوعي

أصيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "الخلايلة" في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم (الاثنين)، أنه أجرى فحصاً لفيروس كورونا أعطى نتيجة إيجابية.


وأضاف أنه يخضع نفسه للعزل الصحي المنزلي وحالته الصحية مستقرة.

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26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 09:32 PM

"الخلايلة" دخل العزل الطوعي

"كورونا" يصيب وزير الأوقاف الأردني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "الخلايلة" في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم (الاثنين)، أنه أجرى فحصاً لفيروس كورونا أعطى نتيجة إيجابية.


وأضاف أنه يخضع نفسه للعزل الصحي المنزلي وحالته الصحية مستقرة.

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