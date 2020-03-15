أنفلونزا أم كورونا؟.. 3 أعراض حاسمة تكشف الفرق

إنفوجرافيك أمريكي يطرح أهم الأسئلة لتحديد إصابتك

أنفلونزا أم كورونا؟ هو التساؤل الدائم الذي يشغل الناس الآن، خاصة مع تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم، وتشابه الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية، وقد صدر بيان عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية يكشف الفرق الحاسم.

حمى وسعال وضيق التنفس

وقد تم تحديد الحمى والسعال وضيق التنفس بوصفها الأعراض الحاسمة التي تشير إلى أنك ربما أصبت بالفيروس، وفقاً لبيان صادر عن المركز الأمريكي، والذي يؤكد أن أعراض فيروس كورونا الجديد، تشبه إلى حد كبير الأعراض التي ترافق نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية، ولكن يعتقد أن الحمى وضيق التنفس على وجه الخصوص هما العارضان اللذان يشكلا العلامات التي تشير إلى الإصابة بكوفيد 19.

ونشر موقع " سكاي نيوز عربية"، إنفوجرافيك أعده المركز بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة بناء على المعلومات المتاحة حول الأعراض الأكثر شيوعاً عند الإصابة بفيروس كورونا أو الأنفلونزا أو البرد أو الحساسية.

ومن المفترض أن يساعد هذا الإنفوجرافيك في تحديد ما إذا كان المرء مصاباً بكوفيد 19 أو أي من الأمراض الثلاثة الأخرى.

حمى أم لا ؟

ومن خلال الإجابة بنعم أو لا، على ما إذا كنت مصاباً بالحمى أم لا، يمكنك استبعاد الإصابة فيروس كورونا الجديد، وعلى الأرجح ستكون مصاباً بنزلة برد أو حساسية، مع العلم أن الأعراض وشدتها تختلف من مريض إلى آخر.

ويشير الموقع إلى أن ظهور الأعراض بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا قد تستغرق ما بين يومين و14 يوماً، ولكن لا يمكن إجراء التشخيص الصحيح إلا من قبل أخصائي طبي.

وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا الجديد، والمرض الناجم عنه "كوفيد 19"، أكثر من 160 ألف شخص وتسبب بوفاة ما يزيد على 5800 آخرين في مختلف دول العالم.