تعاون بين "الداخلية" و"الإسكان" لدعم المجال الإعلامي والتوعوي

ضمن اتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية

وقّعت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، اتفاقية تعاون إعلامية؛ بهدف التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي، فيما يتعلق بالحملات الوطنية السنوية والإعلامية المشتركة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية الشاملة، ويتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة الكاملة من الإمكانيات والأدوات الإعلامية المتاحة بين الطرفين، وتعزيز الأداء الإعلامي الحكومي وكفاءة الظهور والإنتاج، ودعم الحملات الوطنية السنوية والمعارض، وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية للمجتمع.