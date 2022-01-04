"العطية" يواصل التمسك بصدارة الترتيب .. والسعودي "يزيد الراجحي" يقتحم قائمة الأوائل

في المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022

تواصلت، اليوم الثلاثاء ،منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022، والذي يقامُ في المملكة للمرة الثالثة على التوالي ويمتد حتى 14 يناير الجاري، حيثُ كانت مرحلة اليوم دائرية في القيصومة، وبمسافةِ 663كم، منها 255كم تمثلت بالمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكّن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" من خطف صدارة المرحلة الثالثة لفئة السيارات تي3، كما حصل هينك ليتيجان على المركز الثاني، وجاء الفرنسي بيتر هانسيل بطلُ النسخة الماضية ثالثاً في الترتيب، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" فقد تمكن من إنهاء هذه المرحلة في المرتبة السادسة.

ومع نهاية مرحلة اليوم، حافظ القطري ناصر العطية على صدارة الترتيب العام للسباق، بالرغم من مجيئه ثامناً في المرحلة الثالثة، فيما حلّ سباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" ثانياً، فيما حصل لوشيو ألفاريس سائق فريق "أوفر درايف" على المركز الثالث، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" فقد احتل المركز الخامس في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية، تمكّن البرتغالي خواكيم رودريغز سائق فريق "هيرو" من تصدر ترتيب المرحلة الثالثة، متقدماً على الأسترالي توبي برايس صاحب المركز الثاني، فيما حجز الأمريكي ماسون كلاين المركز الثالث بفارق دقيقة و14 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، استطاع الروسي دميتري ستونيكوف سائق فريق "كاماز" الحصول على المركز الأول، فيما جاء مُواطنه أندري كارجينوف في المرتبة الثانية، كما احتل الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق "إيفيكو" المركز الثالث.

وفي فئة الدرّاجات رُباعية العجلات "الكوادز"، تصدر الدراج الأمريكي بابلو كوبيتِّي سائق "ديل أمو ياماها"، متقدّماً عن سائق ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود الذي حقق المركز الثاني، أما الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "7240" فقد حصل على المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، سجَّل السائق الأمريكي سيث كونتيرو أسرع توقيت في المرحلة الثالثة، بزمن قدره ساعتان و52 دقيقة و23 ثانية، متقدماً بفارق 5 دقائق و16 ثانية على التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء السويدي سيباستيان إريكسون في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، تمكّن البولندي ماريك غوسال من الحصول على المركز الأول، تلاه شقيقه ميشال غوسال الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء مواطنهما البولندي آرون دومزالا في المركز الثالث.

وتستمر المنافسات في الرالي غداً الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة، حيث سينطلق المتسابقون من معسكر التجمع المؤقت "البيفواك" في مدينة القيصومة بالاتجاه إلى الرياض، في رحلة بطول 707كم، منها 465كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.