خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، ومشاعره الصادقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:55 PM

هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، ومشاعره الصادقة.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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