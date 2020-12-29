"الشؤون الإسلامية" بالرياض تنفّذ 36.882 منشطاً دعوياً وتوعوياً

قالت: خلال الربع الأول من العام الجاري في مختلف محافظات المنطقة

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض ــ (22.643) درساً ومحاضرة وكلمة دعوية وندوات علمية، في حين أقامت (437) دورة علمية و(497) لقاءً دعوياً و(53) مسابقة، كما تم عقد (447) حلقة توجيهية، خلال الربع الأول من العام الجاري، في مساجد وجوامع مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض، وعبر الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد تقرير صادر عن فرع الوزارة بمنطقة الرياض، بأن البرامج والأنشطة الدعوية التي أنجزها الفرع شاملة ما يتبعه من المحافظات ومراكز الدعوة والإرشاد وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المنطقة، خلال الفترة من غرة شهر المحرم حتى الثلاثين من شهر ربيع الآخر من العام الجاري.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع (164.330) نسخة من القرآن الكريم إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والأشرطة والنشرات والكتب الدعوية والتوعوية، كما قام دعاة الفرع بـ (1263) جولة دعوية و(178) زيارة لعدد من الدوائر الحكومية بالمنطقة، في حين بلغ عدد الداخلين في الإسلام خلال الفترة نفسها (235) شخصاً.

وشمل التقرير عديداً من البرامج والأنشطة الدعوية التي نفّذها الفرع خلال الفترة ذاتها بلغت (11.129)، تنوعت ما بين توجيهات لنزلاء السجون، وتوزيع وجبات وهدايا وبطاقات ولوحات دعوية، وكسوة الشتاء، ونشر عدد من المقاطع الصوتية الدعوية.

تأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار رسالة وزارة الشؤون الإسلامية الهادفة إلى توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على فعل الخير والطاعات، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من خطر الجماعات المتطرفة.