رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

أكد أن هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة وتقدم الحلول لمشكلاتها

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث والدراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وثمن "اليوبي" لوزير التعليم موافقته على انعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، و ممتدحاً التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.

وأكد "اليوبي "على أن البحث العلمي يعد مرتكزاً أساسياً في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل.

كما ثمن "اليوبي" لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعملها من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.