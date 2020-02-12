تسرب للغاز.. انفجار لحظي يهدم منزلاً على امرأة بشمال عسير

حالتها خطرة والجهات المختصة تباشر

‏باشرت الجهات المختصة، اليوم، انفجاراً لحظياً؛ بسبب تسرّب غاز نتج عنه انهيار منزل بشمال عسير، على مسنة في العقد السادس من العمر، وهو ما أدى لإصابتها بحروق بكامل الجسم، وحالتها خطرة.

وفي التفاصيل، باشرت فرق الدفاع المدني بمحايل بلاغاً عن انهيار منزل شعبي شمال المحافظة بقرية القواعد التابعة لمركز خميس مطير.

وعلى الفور، تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى إنهيار منزل شعبي به امرأة مسنة تم استخراجها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق، وتم نقلها لمستشفى محايل العام وهي في حالة حرجة.