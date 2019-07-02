نائب "الإسلامية" يؤكد على دور المسجد في نشر الوسطية ومحاربة الإرهاب

خلال لقائه بمديري المساجد والدعوة والإرشاد بحائل

قام نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، اليوم، بزيارة لمقر فرع الوزارة بمنطقة حائل، التقى خلالها بمدير عام الفرع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في إطار زيارته الحالية للمنطقة.

واطلع الدكتور بن سعيد على الجهود والمناشط الدعوية التي يقوم بها الفرع، وأبرز الخدمات التي يقدمها، كما عقد خلال الزيارة لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، أكد خلاله حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات والتعليمات من القيادة الرشيدة للعناية ببيوت الله والاهتمام بها وبمنسوبيها، وأنّ أئمة وخطباء ومؤذني المساجد على قدر كبير من المسؤولية.

وحثّ بن سعيد مديري الإدارات بالعمل وفق التعليمات التي تصدر من الوزارة للعناية بالمساجد، وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تتماشى مع التوجيهات الكريمة، لتفعيل رسالة المسجد في نشر الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن الوزارة وبمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقف عن كثب على أعمال الفروع التي تعدّ الواجهة الأساسية للوزارة لدى المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تشهد نقلة نوعية بسبب دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للوزارة ومنسوبيها، حاثاً الفروع على بذل الجهد لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب.

وأشار إلى أن لدى الوزارة عملاً مستمراً لتحديث الأنظمة واللوائح، واستخدام التقنية الحديثة للتواصل بين ديوان الوزارة وفروعها، وبين الفروع مع بعضها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منسوبيها من إداريين وأئمة وخطباء ومؤذنين بدورات تدريبية نوعية، مبيّناً أن الوزارة بدأت كغيرها بالعمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة، منوهاً أن معالي وزير الشؤون الإسلامية أكد على أهمية شغل جميع الوظائف في المساجد، وعلى ضرورة عدم بقاء مسجد خالياً من إمام أو مؤذن أو صيانة.