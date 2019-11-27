أمير مكة يستأنف جولاته في "الخرمة وتربة ورنية" ويلتقي الأهالي

استمع إلى مطالبهم وترأس اجتماعات المجالس المحلية واستعرض جوانب التنمية

استأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صباح اليوم، جولاته في محافظات "الخرمة، وتربة، ورنية"؛ حيث يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يترأس اجتماعات المجالس المحلية، ويستعرض جوانب التنمية في تلك المحافظات.

وتهدف جولات أمير المنطقة إلى تحقيق التنمية المتوازنة، بعدما أثبتت تجربة الأعوام الماضية جدوى اللقاءات المباشرة بين المواطن والمسؤول.

وتحوّلت الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية؛ فضلًا عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك المتعثر منها.

وستشهد جولات الأمير خالد الفيصل في هذه المحافظات، تدشين عدد من المشاريع.