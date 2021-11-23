"البيئة" بنجران تطلق صافرات الإنذار التجريبية بالوادي غدًا

تمهيدًا لاستلامها من قبل الشركة المنفذة

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا صافرات الإنذار بوادي نـجران، تمهيدًا لاستلامها من قبل الشركة المنفذة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح أن إطلاق صافرات الإنذار يأتي بهدف التجربة؛ للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها لمواسم الأمطار، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون وتفهم إجراءات التجربة الرامية لتحقيق المصلحة العامة.

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23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 12:46 AM

تمهيدًا لاستلامها من قبل الشركة المنفذة

"البيئة" بنجران تطلق صافرات الإنذار التجريبية بالوادي غدًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا صافرات الإنذار بوادي نـجران، تمهيدًا لاستلامها من قبل الشركة المنفذة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح أن إطلاق صافرات الإنذار يأتي بهدف التجربة؛ للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها لمواسم الأمطار، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون وتفهم إجراءات التجربة الرامية لتحقيق المصلحة العامة.

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