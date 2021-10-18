في افتتاح الجولة السابعة.. 6 مباريات غداً تشعل الدوري الممتاز لكرة اليد

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة السابعة ضمن منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة 6 مباريات، إذ تحتضن صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف مواجهتين، حيث يستضيف الصفا فريق الأهلي عند الساعة 3:00 عصراً، ويليها عند 5:00 مساءً لقاء الخليج مع المحيط.

وستلعب بقية المباريات عند الساعة 3:00 عصراً، حيث يلتقي الوحدة مع الترجي على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويحل النور ضيفاً على الزلفي، ويلعب القارة مع العدالة على صالة نادي هجر بالأحساء، ويتقابل السلام مع مضر على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

ويتصدر فريق الصفا سلم الترتيب بـ 10 نقاط، تأتي بعده أندية "الخليج – النور – مضر" بـ 9 نقاط لكل منهم، ثم الوحدة خامساً بـ 7 نقاط، وبعده الزلفي والمحيط بـ 6 نقاط، ثم الترجي والقارة بـ 5 نقاط، ويحتل الأهلي المركز العاشر بنقطتين، فيما لا يمتلك فريقا العدالة والسلام أي نقطة.