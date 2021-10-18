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قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم عيون .. وسمعٍ على كل الديار امتحور

"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.



وقال الشاعر في قصيدته:



إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/

الشمس غابت وانت طيبك منور



وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/

الوسم فتره وانت أبد ما تغور



ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/

إلا انت ياللي في مجاله تطور



من زاعمك به ما لقا حل مضمون/

وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور



أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/

وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور



عبدالعزيز العز والناس يدرون/

إنا على وضح النقا ما نزور



أنت الذي للطيب فالعالم عيون/

وسمعٍ على كل الديار امتحور



يا فرحة اللي من لياليه مغبون/

ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور



شاعر آل سعود