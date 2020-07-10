"عيوني" للمرتبة الـ11 بأمانة العاصمة المقدسة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً بترقية مدير إدارة التنظيم الإداري بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني إلى المرتبة الحادية عشر.

فيما أعرب "عيوني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي منحت له، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.