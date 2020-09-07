"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

1

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 10:56 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 323

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020