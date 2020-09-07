"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.