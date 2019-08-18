نهارًا جهارًا.. فيديو يوثّق لحظات اعتراض شباب سيارة امرأة

المقطع لم يحدد مكان الواقعة ومَطالب بالقبض عليهم ومعاقبتهم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظات اعتراض شباب؛ سيارة سيدة، وسط مطالبات بإلقاء القبض عليهم وإنزال العقوبة بحقهم.

وأظهر الفيديو الذي لم يتم تحديد مكانه، قيام مجموعة من الشباب باعتراض سيدة تقود سيارة وسط شارع رئيسي.