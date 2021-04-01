في نسختها الخاصة.. المركز الطبي الدولي يفوز بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى 2020

تتمحور حول الجهود في الحفاظ على سلامة المرضى خلال جائحة كورونا المستجد

فاز المركز الطبي الدولي بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى (2020) في نسختها الخاصة عن فئة المنشآت الصحية، وهي الجائزة التي تتمحور حول الجهود في الحفاظ على سلامة المرضى خلال جائحة كورونا المستجد.

وفي حفل خاص بالرياض، أقامه المركز السعودي لسلامة المرضى، تَسَلّم الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جائزة المركز الطبي الدولي التي حصل عليها بعد تقدمه بعدة برامج للتنافس على المستوى الوطني، وكان مشروع المركز هو أفضل مشروع من بين 7 مستشفيات كبرى فائزة بالجائزة؛ حيث حصل المشروع على استحسان اللجنة المحكمة من بين سائر المستشفيات الأخرى.

وقد تقدم المركز الطبي الدولي بعدة برامج للتنافس على المستوى الوطني، وكان مشروع المركز هو أفضل مشروع من بين 7 مستشفيات كبرى فائزة بالجائزة؛ حيث حصل المشروع على استحسان اللجنة المحكمة من بين سائر المستشفيات الأخرى.

وشارك في المشروع عدد من أقسام مستشفى المركز الطبي الدولي استنادًا إلى دور كل قسم وجهوده في الحفاظ على سلامة المرضى خلال جائحة كورونا المستجد، ومن هذه الأقسام: قسم مكافحة العدوى، إدارة التشغيل والصيانة، الإدارة الطبية، إدارة التمريض، إدارة الجودة، قسم العناية المركزة، قسم الطوارئ.

ويُعد فوز المركز الطبي الدولي بالجائزة، شهادة موثوقة على مدى قوة وفعالية إجراءات سلامة المرضى التي اتخذها المركز، والتي عززت من ثقة المرضى في الذهاب للمركز الطبي الدولي أثناء جائحة كورونا لتلقي كل العلاجات، وإجراء العمليات الجراحية بشكل اعتيادي دون تردد أو خوف من جائحة كورونا؛ لعلم المرضى أن سلامتهم هي الأولوية القصوى قبل أي إجراء علاجي.

يُذكر أن الجائزة الوطنية لسلامة المرضى هي إحدى المبادرات التي ينظمها المركز السعودي لسلامة المرضى، وقد أطلقت الجائزة كمنصة وطنية لتسليط الضوء على جهود وإنجازات سلامة المرضى في المملكة وتقييم الوضع الحالي للمستشفى والاستعدادات الاستباقية لمنع فرص الفشل في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

كما تهدف الجائزة إلى إبراز الابتكارات في مجال سلامة المرضى والتي يمكن نشرها وتعميمها في مجال الرعاية الصحية والمجتمع، بالإضافة إلى تقليل الأضرار التي يمكن تفاديها في نظام الرعاية الصحية أكثر من 5 آلاف مستفيد من خدمات مراكز فحص الزواج بالحدود الشمالية.