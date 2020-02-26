جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء

وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.