محافظ ثار يتفقد مشروع درء أخطار السيول للتأكد من سلامة تنفيذه

بما يكفل حماية منازل المواطنين

قام محافظ محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران المكلف محمد بن عفيصان بجولة تفقدية لسير المشروعات المنفذة داخل محافظة ثار والمراكز التابعة لها وقد استمع المحافظ لشرح مفصل من رئيس البلدية وليد محمد السلوم عن تلك المشروعات ..

كما اطّلع المحافظ على مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للتأكد من سلامة تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة بما يكفل حماية منازل المواطنين من أخطار السيول.

واستمع إلى شرح مفصل من المختصين حول أعمال التنفيذ للحوائط الاستنادية والعبارات الجاري تنفيذها داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأثناء الجولة تم الوقوف على أعمال مشروع أسواق الماشية في مركز قطن وأعمال تسوير المركز الحضاري بالمحافظة، كما وجه ابن عفيصان بسرعة التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد لأهميتها كونها مشروعات خدمية لأهالي المركز والمحافظة.

وشكر محافظ ثار فى الختام رئيس بلدية وليد لسلوم وجميع العاملين بتلك المشروعات لما لاحظه من دقة في التنفيذ، مؤكدًا حرص سمو أمير المنطقة سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وسمو نائبه صاحب الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.