وزير التعليم يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على مبادرة "المدارس المستقلة"

أعرب وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء اليوم على مبادرة "المدارس المستقلة"، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية؛ ليكون تشغيلها من قِبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها. ‏

وأوضح الدكتور العيسى أن مبادرة المدارس المستقلة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية من خلال مؤسسات خاصة، يؤسسها التربويون الذين لهم خبرة وتجربة تربوية ميدانية، ووفق نموذج تشغيل متميز، ستُعلَن تفاصيله لاحقًا.

وأضاف بأن مشروع المدارس المستقلة هو إسناد إدارة المدارس الحكومية لمشغلين من ذوي الخبرة التربوية. وسيبدأ المشروع بـ 25 مدرسة تجريبية كمرحلة أولى، وستُعمَّم التجربة على 2000 مدرسة لاحقًا.

وكشف عن أنه سيكون هناك ضوابط لترشيح المشغلين واختيارهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية. وسيتم التطبيق على 25 مدرسة في 5 مناطق تعليمية ابتداء، بعدها يتم تمكين المشغلين من إدارة المدرسة وقيادتها نحو تجويد التعليم.

وبيَّن وزير التعليم أنه سيتم متابعة ورقابة أداء هذا النوع من المدارس من خلال وحدة المدارس المستقلة، ومن خلال مؤشرات أداء تشغيلية ومالية وأكاديمية.