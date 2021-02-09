"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 249 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370987 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 249 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362062 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6410 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2515 والحالات الحرجة 427 حالة.