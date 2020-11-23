سفير الصين في المملكة يهنئ بنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين

قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء

هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين.

وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

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23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 08:43 AM

قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء

سفير الصين في المملكة يهنئ بنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين.

وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء.

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قمة مجموعة العشرين بالرياض

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