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قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء

سفير الصين في المملكة يهنئ بنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين

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هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين.

وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء.