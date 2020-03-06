الدكتوراه لـ"العنزي" في فلسفة التربية

توصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات

حصل محمد بن سماح بن مسند العنزي على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات.

‏"سبق" تهنئ "العنزي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 08:48 PM

توصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات

الدكتوراه لـ"العنزي" في فلسفة التربية

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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حصل محمد بن سماح بن مسند العنزي على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات.

‏"سبق" تهنئ "العنزي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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