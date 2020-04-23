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دعاها إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج

"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة

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طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".



ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.