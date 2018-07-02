بالفيديو.. متحدث التحالف يستعرض جملة من العمليات المنفذة ضد أهداف حوثية

قال إن المقذوفات بلغت أكثر من 66 ألفًا وسقط من الميليشيا الإرهابية 811 قتيلاً

استعرض المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي بالفيديو جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لميليشيا الحوثي.

وأشار العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عقد اليوم الاثنين، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف، مؤكدًا استمرار تنفيذ العمليات الهجومية التعرضية لتحقيق الأهداف العملياتية والأهداف الضمنية.

وعن التقدم الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومًا من التحالف في محور صعدة، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه هناك تقدم نوعي في جهة باقر والملاحيظ والبقع وغيرها من الجبهات متمثلاً بتدمير التحصينات والقدرات الحوثية، حيث تم الاستيلاء على الكثير من الأسلحة، إلى جانب إزالة الألغام وتطهير المناطق المسيطرة عليها، فيما تم في الجوف استهداف وتدمير عناصر من الميليشيات الحوثية في المرتفعات الشرقية الغربية والغرفة والهيجة ومعسكر السلال في تعز.

وأضاف أن القوات الموالية للشرعية تمكنت من تحرير مرفق حصن الأرنب والركب وجبل الكربة والحلقوم وجبل السبيت والركيزة، كذلك تم تحرير وتطهير موقع في وادي رسيان والمرتفعات المجاورة للبرح وجبل دويسر وجبل القصر وجبل الضواري وتكبيد الميليشيات خسائر في المعدات والأرواح.

وتابع: نفذت القوات في البيضاء، عملية تعرضية تكللت بالنجاح تم خلالها تطهير وتحرير جبل الخليقة وخضراء العرجا، فيما يقوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الحديدة بتأمين المطار وإزالة الألغام بعد السيطرة على مطار الحديدة الدولي.

وأكمل: نفذ الجيش الوطني عملية انطلقت من جنوب ميدي باتجاه حبل وكانت على محورين الأول بري والثاني من جهة البحر الأحمر في جانب البحر الأحمر تم تحرير وتأمين الحبل البحري، حيث تم السيطرة على 3 قوارب مدنية عثر فيها على عددٍ من الأسلحة وبعض الصواريخ المحمولة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وفي المحور البري، تقدم الجيش الوطني بمسافة 23 كيلو، حيث تم السيطرة على مرفأ حبل البحري ووادي حيران والعثور على عددٍ من الأسلحة الثقيلة، مشيرًا إلى أنه تم في الفترة الماضية الوصول لبعض الأدلة على التدخل الإيراني من خلال تزويد الميليشيات الحوثية بالطائرات من دون طيار.

كما استعرض المالكي جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لميليشيا الحوثي، إلى جانب استعراض كمية الألغام التي قامت الفرق الهندسية بدعم من قوات التحالف بإزالتها من المناطق التي تم تحريرها.

وتطرق إلى عدد الصواريخ الباليستية والمقاذيف التي أطلقت على المملكة حتى 2 يوليو 2018، إذ بلغ عدد الصواريخ 155 صاروخًا، فيما بلغ عدد المقذوفات 66,326 مقذوفًا، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مِن العناصر الإرهابية الحوثية بلغ 811 عنصرًا .