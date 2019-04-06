شرطة الرياض تضبط وافديْن تخصّصا في المتاجرة غير المشروعة بشرائح الإنترنت

ضبطت ‏‫شرطة الرياض وافديْن مخالفيْن لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهما المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة، وضبطت بحوزتهما عدداً كبيراً من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.