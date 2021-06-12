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قال: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء عدة

تسبق برياح نشطة.. "خريطة برد وهطولات 24 ساعة" يرسمها "الحصيني"

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، هطولات متفرقة خلال "24" ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان تمتد إلى جنوب الطائف وأجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن وجنوب الإمارات، تسبق بنشاط للرياح السطحية".