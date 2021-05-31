ترحيب عربي بقرار إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الفلسطينية

كان قد صدر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عُقد بجنيف مؤخراً

‬ رحّب المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمري بيانٍ صدر عنه، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي عقد بجنيف، مؤخراً لبحث الوضع الخطير لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، تنظر في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال الصراع الأخير الذي دارت رحاه على الأراضي الفلسطينية.