موسم استثنائي وخدمات جبارة.. هنا "رحلة الحاج" من القدوم لطواف الوداع

ترصدها "سبق" تزامناً مع وصول طلائع ضيوف الرحمن.. "60 ألفاً وتدابير"

تزامناً مع وصول أولى طلائع الحجاج للأراضي المقدّسة لأداء الركن الخامس من الإسلام، تستعرض "سبق" جهود الجهات المختصّة ورحلة الحاج منذ القدوم مروراً بالحرم المكي الشريف وصولاً إلى المشاعر المقدّسة وانتهاءً بطواف الوداع.

ويأتي هذا الموسم للعام الثاني على التوالي الذي يشهد إجراءات استثنائية في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع؛ حيث وضعت المملكة كافة التدابير اللازمة لسلامة ضيوف الرحمن، بدءاً باقتصار أعداد الحجاج على 60 ألف حاج وصولاً بالتدابير والبروتوكولات الصحية التي نفّذتها لسلامة وصحة ضيوف الرحمن.

وبدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مكة المكرّمة وأداء طواف القدوم وسط اجراءات احترازية مكثفة، ولتسليط الضوء أكثر على رحلة الحاج نستعرض هنا أبرز المحطات المجدولة التي بدأت بشكل فعلي اليوم وتستمر حتى انتهاء فترة الحج.

مراكز التجمُّع

أولى المحطات؛ خصّصت وزارة الحج والعمرة لنقل الحجاج لموسم حج العام الحالي، نقاط تجمُّع عند مرحلة القدوم لمكة المكرّمة، شملت: (الزايدي، والنوّارية، والشرائع، والنسيم)، ومراكز الإنزال عند الحرم المكي في كل من: (الشبيكة، ووقف الملك عبدالعزيز، وأجياد المصافي)، مع تخصيص ما لا يقل عن ۲۰۰ حافلة لتأدية طواف القدوم للحجاج.

طواف القدوم

وتضمنت مرحلة طواف القدوم تفويج الحجاج على مرحلتين بخدمة النقل الترددي من مراكز التجمُّع إلى الحرم المكّي؛ بحيث يتم تفويج ٦٠٠٠ حاج كل 3 ساعات تبدأ من السادسة صباح يوم السابع من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من يوم الثامن؛ على أن يتم تفويج الحجاج بخدمة النقل الترددي بمتوسط ٢٠٠٠ حاج من كل نقطة تجمُّع لكل 3 ساعات؛ باستثناء محطة النسيم؛ على أن تكون الطاقة الاستيعابية لليوم التشغيلي في مرحلة القدوم ٤٨ ألف حاج.

الوصول إلى مِنى

ينطلق جميع الحجاج من المسجد الحرام عبر الحافلات من محطة باب علي، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات؛ على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، وبما لا يقل عن ٢٠٠ حافلة، وبمتوسط ٢٠٠٠ حاج لكل 3 ساعات من ساحة الجمرات- تقسيم الساحة، إلى مواقف الحافلات حسب ألوان النطاقات، إلى مشعر مِنى وفق اللون المخصّص.

إلى عرفات

وسيكون النقل في مرحلة التصعيد لمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة بنظام "الردّين ١٥٠٠ حافلة وتزيد" مع مرافقة القائد المعيّن من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجاً"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمُّع المحدّدة لكل نطاق من مخيمات مِنى إلى عرفات وفق اللون المخصّص، وإنزالهم في المنطقة المخصّصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات عرفات.

النفرة إلى مزدلفة

واشتملت الإجراءات بدء النفرة لمشعر مزدلفة من السابعة والربع مساءً حتى الساعة ١٢ صباحاً، ويكون النقل بنظام "الردّين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعيّن من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجاً"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمُّع المحدّدة لكل نطاق من مخيمات عرفات إلى مزدلفة وفق اللون المخصّص؛ فيما ستكون مرحلة الإفاضة لمِنی بنظام "الردّين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعيّن من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجاً".

طواف الإفاضة

وحول ما يتعلق بنقل الحجاج لأداء طواف الإفاضة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، حدّدت وزارة الحج والعمرة طريقتيْن لنقل الحجاج؛ الأولى من مواقف ساحة الجمرات، إلى محطة أجياد المصافي، وباب علي، ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من المحطات نفسها، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات "للقادمين من محطة باب علي"، أو إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله "للقادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز" بمحاذاة مخيمات مِنى في المنطقة المخصّصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات مِنى وتسكين الحجاج.

والطريقة الثانية نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من محطة باب علي بنظام النقل التردّدي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصّصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.

طواف الوداع

وفيما يخص مرحلة طواف الوداع؛ ستبدأ يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛ بحيث يتم نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى مواقف الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من المحطات نفسها، وبعد الانتهاء من طواف الوداع تتم مغادرة جميع الحجاج من المسجد الحرام، وانطلاق الحافلات من محطات الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى نقاط التجمُّع في كل من: (الشرائع، والنوّارية، والزايدي، والنسيم).