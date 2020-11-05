أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية

4 منها استهدفت المواطنين

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".