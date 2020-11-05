أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية

4 منها استهدفت المواطنين

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 09:40 PM

4 منها استهدفت المواطنين

أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 1,155

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020