مصر تعلق حركة الطيران من كل مطاراتها لمنع تفشي "كورونا"

السلطات تطهر كل الفنادق والمنشآت السياحية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة، اعتباراً من الخميس المقبل وحتى 31 مارس (آذار)؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين "مدبولي" أن كل الفنادق والمنشآت السياحية ستطهر خلال فترة تعليق الطيران، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر أن الاحتياطيات من السلع الإستراتيجية تكفي حاجة البلاد لأشهر ولا داعي للتكالب على الشراء.