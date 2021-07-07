الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة

إجمالي الإصابات 33,545,316 و‏الوفيات 603,181 ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 603,181 وفاة‏.