الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 603,181 وفاة.
إجمالي الإصابات 33,545,316 والوفيات 603,181
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 603,181 وفاة.