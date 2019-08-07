بسبب خربين.. "الفيفا" يُغرم الهلال ونادياً إماراتياً

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توقيع غرامة مالية على ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي بسبب قضية اللاعب السوري عمر خربين.

ووفقاً لبيان منشور على الموقع الرسمي لنادي الوحدة السوري بشأن لاعبه السابق عمر خربين قال فيه: " أصدرت اليوم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قراراً بخصوص الشكوى الموجهة من قبل نادي الوحدة السوري بحق ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي".

وأضاف البيان "قررت اللجنة قبول مطالب نادي الوحدة السوري بمبلغ مليون و300 ألف دولار أمريكي وإلزام نادي الظفرة بدفع المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخه".

وأوضح البيان " تم قبول مطالبة نادي الوحدة السوري بمبلغ 227 ألف دولار وإلزام نادي الهلال السعودي بدفع المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخه".

وتابع البيان "انتقل خربين إلى صفوف الظفرة الإماراتي عام 2015 عندما تحايل الاثنان على نادي الوحدة السوري بقيام المهاجم بفسخ التعاقد من طرف واحد وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده رغم أن عقده مع الوحدة كان وقتها مستمراً معه.

وأشار البيان " فور التعاقد معه، قرر الظفرة إعارة خربين إلى الهلال السعودي ليتورط معه في القضية وليستمر ضمن صفوفه حتى تم شراء العقد بشكل نهائي من النادي الإماراتي.